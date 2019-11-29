Раде рекомендуют принять закон об изменениях в противодействии отмыванию средств

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде Украины принять во втором чтении правительственный законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению поступило 1390 поправок, из них рабочей группой были учтены 577.

"При доработке было предложено ограничить максимальный размер штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений", - указано в сообщении.

Кроме того, в проекте закона установлен порядок применения формы воздействия в виде соглашения, предусмотрена процедура обжалования решения о наложении штрафов до его выполнения, внесены изменения в порядок включения в перечень лиц, связанных с терроризмом, устранены неоднозначные и оценочные формулировки и внесен ряд других уточнений.

"Комитет внес ряд уточнений в законопроект и принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №2179 во втором чтении и в целом как закон", - указано в сообщении.

Напомним, 1 ноября Рада приняла за основу правительственный законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Так, в начале октября в Верховной раде Украины появился текст правительственного законопроекта №2179.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров 25 сентября внес в ВР соответствующий проект закона, однако сначала текст документа не был опубликован на сайте парламента.

Ранее данный законопроект в ходе своего заседания одобрил Кабинет министров.