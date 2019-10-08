В Раде появился текст закона об изменениях в противодействии отмыванию средств

Законопроект предусматривает ряд обязанностей платежных систем
В Верховной раде Украины появился текст правительственного законопроекта №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Проектом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.
В частности, предусматривается:
Также предлагается увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были сообщать Госфинмониторингу. Так, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющими рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.
Документом планируется и расширение круга СПФМ, которые будут сообщать Госфинмониторингу о подозрительных финансовых операциях, - лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.
Также предлагается:
Кроме того, законопроект вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.
Напомним, Кабмин 25 сентября внес в ВР соответствующий проект закона, однако сначала текст документа не был опубликован на сайте парламента.
Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект в ходе своего заседания одобрил Кабинет министров.
Отметим также, Государственная служба финансового мониторинга Украины за первое полугодие 2019 года передала в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.