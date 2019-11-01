Рада приняла закон об изменениях в противодействии отмыванию средств за основу

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект предусматривает ряд обязанностей платежных систем

Верховная рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", передает корреспондент РБК-Украина.

Проектом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.

Актом предусматривается ввести общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и его сути в международную; применять риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов.

Также предлагается увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были сообщать Госфинмониторингу. Так, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющими рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.

В проект закона прописано и расширение круга СПФМ, которые будут сообщать Госфинмониторингу о подозрительных финансовых операциях, - лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.

Также предлагается:

усовершенствование процедуры раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров) и ужесточение требований к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов;

введение международного инструментария замораживания активов и регламентация действий СПФМ с активами, связанными с терроризмом и его финансированием;

совершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

совершенствование положений законодательства, обеспечивающих конфиденциальность факта получения и выполнения СПФМ запросов, решений и поручений Госфинмониторинга, и, как следствие, защита СПФМ от угроз, дискриминационных действий и других негативных последствий, связанных с выполнением мероприятий по первичному финансовому мониторингу;

переход к отслеживанию денежных переводов как инструмента для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для осуществления ограничительных мероприятий.

Кроме того, законопроект вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Напомним, в начале октября в Верховной раде Украины появился текст правительственного законопроекта №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Как писало РБК-Украина, Кабмин 25 сентября внес в ВР соответствующий проект закона, однако сначала текст документа не был опубликован на сайте парламента.

Напомним, ранее данный законопроект в ходе своего заседания одобрил Кабинет министров.