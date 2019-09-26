В Раду внесли закон об изменениях в системе противодействия отмыванию средств

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сумма, которая подлежит финмониторингу, увеличится с 150 до 400 тыс. гривен

Кабинет министров 25 сентября внес в Верховную раду проект закона №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

На данный момент текст закона отсутствует.

Последний этап прохождения документа - проект получен, передан на рассмотрение руководству.

Согласно информации Министерства финансов, этот законопроект адаптирует украинское законодательство к нормам четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Проект закона предлагает упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается со 150 до 400 тыс. гривен, а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4.

Также документ детализирует механизм замораживания активов и приостановления финансовых операций, ужесточающий требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также изменяет систему санкции за нарушение этих требований. Максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала, как было раньше.

Проект закона вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.

Напомним, ранее документ в ходе своего заседания одобрил Кабинет министров.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба финансового мониторинга Украины за первое полугодие 2019 года передала в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.