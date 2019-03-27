Раде рекомендуют предусмотреть въезд иностранцев в Украину только по биометрике

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Соответствующий проект закона рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной раде принять законопроект №9402, которым предусматривается разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, соответствующий закон комитет рассмотрел на своем заседании 20 марта.

"Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении контроля за въездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Так, парламентарии ожидают, что принятие закона позволит обеспечить дальнейшую реализацию мероприятий по усилению контроля за въездом в Украину и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины внес в Раду закон, предусматривающий въезд иностранных граждан в Украину исключительно по паспортным документам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

Отметим, в конце октября 2018-го Кабмин одобрил законопроект о повышении штрафов за нарушение миграционного законодательства.

РБК-Украина также сообщало, что в Украине правоохранители открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы.