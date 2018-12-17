Раде предлагают предусмотреть въезд иностранцев в Украину лишь по биометрике

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Предлагается обязать граждан государств миграционного риска предварительно сообщать в электронном виде о намерении посетить Украину

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде предусмотреть въезд иностранных граждан в Украину исключительно по паспортным документам, содержащим бесконтактный электронный носитель. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

Такая норма предусмотрена в законопроекте №9402 об усилении контроля за въездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства.

"В контексте мер государства по противодействию нелегальной миграции в Украине указанными решениями СНБО, в частности определена необходимость введения в отношении иностранцев и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также обеспечение возможности въезда в Украину иностранцев исключительно по паспортным документам, содержащим бесконтактный электронный носитель", - говорится в пояснительной записке.

Документом также предусматривается актуализация и уточнение положений действующего законодательства в миграционно-визовой сфере с целью внедрения украинских биометрических виз.

В пояснительной указано, что реализация закона не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета Украины.

Вместе с тем для закупки необходимого оборудования для получения у иностранцев и лиц без гражданства биометрических данных при оформлении виз, а также для разработки соответствующего программного обеспечения необходимо ориентировочно 2600,0 тыс. гривен.

"Средства на эти цели предусмотрены в паспорте бюджетной программы на 2018 МИД по КПКР 1401130 (специальный фонд) по направлению использования бюджетных средств: "Мероприятия по обеспечению функционирования информационно-телекоммуникационных систем консульской службы", - отмечают в правительстве.

Кроме того, затраты на разработку и внедрение информационно-телекоммуникационной системы для обеспечения представления иностранцами и лицами без гражданства электронного сообщения о намерении посетить Украину составят ориентировочно 1000,0 тыс. гривен.

"Принятие закона обеспечит усиление контроля за въездом в Украину и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, происходящим из государств миграционного риска, что в свою очередь будет способствовать нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики", - заверили в Кабмине.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров внес в ВР закон об усилении контроля за въездом иностранцев в Украину.

Отметим, в конце октября Кабмин одобрил законопроект о повышении штрафов за нарушения миграционного законодательства.

РБК-Украина также сообщало, что в Украине правоохранители открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы.