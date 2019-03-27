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Раді рекомендують передбачити в'їзд іноземців в Україну лише за біометрикою

Новини » Політика    27.03.2019 - 13:36
Раді рекомендують передбачити в'їзд іноземців в Україну лише за біометрикою
Ілюстративне фото (УНІАН)

Відповідний проект закону рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №9402, яким передбачається дозволити в'їзд іноземців в Україну лише за біометричними паспортами. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, відповідний закон комітет розглянув на своєму засіданні 20 березня.

"Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за в'їздом в Україну іноземців та осіб без громадянства", - сказано у повідомленні.

Так, парламентарі очікують, що прийняття закону дозволить забезпечити подальшу реалізацію заходів щодо посилення контролю за в’їздом в Україну та виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України вніс до Ради закон, який передбачає в'їзд іноземних громадян в Україну виключно за паспортними документами, що містять безконтактний електронний носій.

Відзначимо, в кінці жовтня 2018 року Кабмін схвалив законопроект про підвищення штрафів за порушення міграційного законодавства.

РБК-Україна також повідомляло, що в Україні правоохоронці відкрили першу кримінальну справу за незаконний перетин кордону.

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