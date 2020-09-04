Раде рекомендуют предусмотреть украинцам компенсации за задержку пенсий и зарплат

Верховной раде Украины рекомендуют предусмотреть для украинцев компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат. Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" (№ 3817)", - указано в сообщении.

Этот проект расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В такие выплаты предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

В законе прописаны и источники таких выплат. Но в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.

Напомним, в июле данный проект закона поддержал Кабинет министров и направил его в ВР.

Как писало РБК-Украина, в конце января КМУ одобрил аналогичный законопроект о компенсациях, однако после отставки правительства Алексея Гончарука его сняли с рассмотрения Рады.