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Раде рекомендуют предусмотреть страховые выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 12:04
Раде рекомендуют предусмотреть страховые выплаты медикам, борющимся с COVID-19
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу и в целом

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной раде Украины принять законопроект № 3376-1, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, документ предусматривает, что выплаты медикам, которые получили заболевание Covid-19, приравниваются к выплатам участников боевых действий.

"В случае установления группы инвалидности для медработника результате заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тысяч гривен", - отмечается в сообщении.

Указано, что выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 млн гривен.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект №3376-1 в повестку дня внеочередного заседания и по результатам рассмотрения принять за основу и в целом как закон", - сказано в сообщении.

Напомним, законопроекты о страховании медиков, которые работают с COVID-19, и повышение потенциала системы здравоохранения для противодействия распространению коронавирусной болезни сегодня нардепы рассмотрят на внеочередном заседании Рады.

Как писало РБК-Украина, парламент соберется на внеочередное заседание 7 мая по требованию 157 нардепов. В ходе заседания депутаты рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков.

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