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Раді рекомендують передбачити страхові виплати медикам, що борються з COVID-19

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 12:04
Раді рекомендують передбачити страхові виплати медикам, що борються з COVID-19
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу та в цілому

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній раді України прийняти законопроект № 3376-1, який підвищує соціальний захист медиків, зайнятих у боротьбі з COVID-19, та членів їх сімей. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, документ передбачає, що виплати медикам, які отримали захворювання на Covid-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій.

"У випадку встановлення групи інвалідності для медпрацівника внаслідок зараження СOVID-19 уряд буде виплачувати компенсацію у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що становить 600 тисяч гривень", - зазначається у повідомленні.

Вказано, що виплати родині медичного працівника в разі летального випадку становитимуть 750-кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто 1,5 млн гривень.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект №3376-1 до порядку денного позачергового засідання та за результатами розгляду прийняти за основу і в цілому як закон", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, законопроекти про страхування медиків, які працюють з COVID-19, і підвищення потенціалу системи охорони здоров'я для протидії поширенню коронавірусної хвороби сьогодні нардепи розглянуть на позачерговому засіданні Ради.

Як писало РБК-Україна, парламент збереться на позачергове засідання 7 травня на вимогу 157 нардепів. У ході засідання депутати розглянуть законопроекти про соціальний захист медиків.

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