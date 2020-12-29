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Раде рекомендуют предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат

Украина, Вторник 29 декабря 2020 18:50
Раде рекомендуют предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат. Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3817 во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

При подготовке ко второму чтению поступило 11 предложений от субъектов законодательной инициативы, 3 из которых предлагается учесть в сравнительной таблице, а 8 - отклонить.

"По результатам учета трех предложений перечень объектов компенсации предлагается дополнить такими доходами: суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья, и суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца", - указано в сообщении.

Напомним, в начале ноября Рада поддержала за основу законопроект №3817, которым предлагается платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат. За документ проголосовали 247 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в июле данный проект закона поддержал Кабинет министров и направил его в парламент.

Так, в конце января Кабмин одобрил аналогичный законопроект о компенсациях, однако после отставки правительства Алексея Гончарука его сняли с рассмотрения Рады.

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