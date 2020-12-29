Раді рекомендують передбачити компенсації за затримку пенсій і зарплат

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді передбачити компенсації за затримку пенсій і зарплат. Раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №3817 у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Під час підготовки до другого читання надійшло 11 пропозицій від суб’єктів законодавчої ініціативи, 3 з яких пропонується врахувати у порівняльній таблиці, а 8 - відхилити.

"За наслідками врахування трьох пропозицій перелік об’єктів компенсації пропонується доповнити такими доходами: суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, і суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада Рада підтримала за основу законопроект №3817, яким пропонується платити українським громадянам компенсації за затримку виплат пенсій і заробітних плат. За документ проголосували 247 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в липні даний проект закону підтримав Кабінет міністрів і направив його до парламенту.

Так, у кінці січня Кабмін схвалив аналогічний законопроект про компенсації, проте після відставки уряду Олексія Гончарука його зняли з розгляду Ради.