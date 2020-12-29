ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Раді рекомендують передбачити компенсації за затримку пенсій і зарплат

Україна, Вівторок 29 грудня 2020 18:50
Раді рекомендують передбачити компенсації за затримку пенсій і зарплат
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді передбачити компенсації за затримку пенсій і зарплат. Раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №3817 у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Під час підготовки до другого читання надійшло 11 пропозицій від суб’єктів законодавчої ініціативи, 3 з яких пропонується врахувати у порівняльній таблиці, а 8 - відхилити.

"За наслідками врахування трьох пропозицій перелік об’єктів компенсації пропонується доповнити такими доходами: суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, і суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада Рада підтримала за основу законопроект №3817, яким пропонується платити українським громадянам компенсації за затримку виплат пенсій і заробітних плат. За документ проголосували 247 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в липні даний проект закону підтримав Кабінет міністрів і направив його до парламенту.

Так, у кінці січня Кабмін схвалив аналогічний законопроект про компенсації, проте після відставки уряду Олексія Гончарука його зняли з розгляду Ради.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Верховна РадаКомпенсацияпенсиизарплата

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся