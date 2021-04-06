Верховной раде рекомендуют отсрочить закрытие школ-интернатов еще на год. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам образования и науки.

Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5138-1.

"В прошлом году приняли закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ на год. Но не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу. Есть местные общины, которые успешно трансформировали учебные заведения, но есть такие, где закрывают специальные и санаторные школы", - отметила член комитета, нардеп Юлия Гришина.

Основной законопроект №5138 предлагал отсрочить до 2024 года трансформацию санаторных школ. Но парламентарии пришли к выводу, что это значительный срок.

Проект №5138-1 предусматривает перенести трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекты решений о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №5138-1, а законопроект №5138 направить на доработку субъекту законодательной инициативы", - говорится в сообщении.