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Раде рекомендуют отсрочить закрытие школ-интернатов еще на год

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 10:34
Раде рекомендуют отсрочить закрытие школ-интернатов еще на год Фото: закрытие школ-интернатов могут отсрочить еще на год (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют отсрочить закрытие школ-интернатов еще на год. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам образования и науки.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5138-1.

"В прошлом году приняли закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ на год. Но не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу. Есть местные общины, которые успешно трансформировали учебные заведения, но есть такие, где закрывают специальные и санаторные школы", - отметила член комитета, нардеп Юлия Гришина.

Основной законопроект №5138 предлагал отсрочить до 2024 года трансформацию санаторных школ. Но парламентарии пришли к выводу, что это значительный срок.

Проект №5138-1 предусматривает перенести трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекты решений о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №5138-1, а законопроект №5138 направить на доработку субъекту законодательной инициативы", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина 31 июля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о трансформации образовательной сети. Документом предусмотрена отсрочка закрытия школ-интернатов.

Напомним, в прошлом мае в Украине из-за карантина закрыли интернаты, а воспитанников в срочном порядке вернули в семьи, не проверив перед этим условия проживания, а в некоторых случаях - даже точный адрес.

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