Зеленский одобрил отсрочку закрытия школ-интернатов на год

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон призван помочь местной власти сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общества

Президент Владимир Зеленский подписал закон о трансформации образовательной сети. Документом предусмотрена отсрочка закрытия школ-интернатов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент подписал закон №764-IX "О внесении изменений в пункт 3 раздела X "Переходные и заключительные положения" закона "О среднем образовании" о расширении возможностей для трансформации образовательной сети", - указано в сообщении.

В ОП обращают внимание, что данные изменения обеспечивают возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования, в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы-интернаты, а также возможность ликвидации этих школ.

"Это поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общества и обеспечить право каждого на образование", - рассказали у Зеленского.

Напомним, ранее закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.