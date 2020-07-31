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Зеленский одобрил отсрочку закрытия школ-интернатов на год

Украина, Пятница 31 июля 2020 14:18
Зеленский одобрил отсрочку закрытия школ-интернатов на год
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Закон призван помочь местной власти сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общества

Президент Владимир Зеленский подписал закон о трансформации образовательной сети. Документом предусмотрена отсрочка закрытия школ-интернатов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент подписал закон №764-IX "О внесении изменений в пункт 3 раздела X "Переходные и заключительные положения" закона "О среднем образовании" о расширении возможностей для трансформации образовательной сети", - указано в сообщении.

В ОП обращают внимание, что данные изменения обеспечивают возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования, в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы-интернаты, а также возможность ликвидации этих школ.

"Это поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общества и обеспечить право каждого на образование", - рассказали у Зеленского.

Напомним, ранее закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

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