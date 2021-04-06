Верховній раді рекомендують відстрочити закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Таку рекомендацію надав комітет з питань освіти і науки.

Раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №5138-1.

"У минулому році ухвалили закон, яким відстрочили трансформацію санаторних шкіл на рік. Але не всі засновники зважено підійшли до цього питання. Є місцеві громади, які успішно трансформували навчальні заклади, але є такі, де закривають спеціальні та санаторні школи", - зазначила член комітету, нардеп Юлія Гришина.

Основний законопроект №5138 пропонував відтермінувати до 2024 року трансформацію санаторних шкіл. Але парламентарії дійшли висновку, що це значний термін.

Проект №5138-1 передбачає перенести трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішень про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №5138-1, а законопроект №5138 направити на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи", - сказано у повідомленні.