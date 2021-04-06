Раді рекомендують відстрочити закриття шкіл-інтернатів ще на рік
Верховній раді рекомендують відстрочити закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Таку рекомендацію надав комітет з питань освіти і науки.
Раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №5138-1.
"У минулому році ухвалили закон, яким відстрочили трансформацію санаторних шкіл на рік. Але не всі засновники зважено підійшли до цього питання. Є місцеві громади, які успішно трансформували навчальні заклади, але є такі, де закривають спеціальні та санаторні школи", - зазначила член комітету, нардеп Юлія Гришина.
Основний законопроект №5138 пропонував відтермінувати до 2024 року трансформацію санаторних шкіл. Але парламентарії дійшли висновку, що це значний термін.
Проект №5138-1 передбачає перенести трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішень про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №5138-1, а законопроект №5138 направити на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи", - сказано у повідомленні.
Як писало РБК-Україна, 31 липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі. Документом передбачене відстрочення закриття шкіл-інтернатів.
Нагадаємо, минулого травня в Україні через карантин закрили інтернати, а вихованців у терміновому порядку повернули в сім'ї, не перевіривши перед цим умови проживання, а в деяких випадках - навіть точну адресу.