Раде рекомендуют отсрочить экологические требования "Евро-6" для новых авто

Верховной раде Украины рекомендуют принять законопроект №2078-1 "О внесении изменений в закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" о международных экологических требованиях для некоторых транспортных средств". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Основной целью законопроекта является перенос срока внедрения экологических требований Евро-6 для новых легковых автомобилей при их производстве и импорте.

Так, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует принять проект закона за основу и в целом.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №2078-1. Законопроект отсрочит до 1 января 2025 года требование к транспортным средствам соответствовать экологическим стандартам "Евро-6", - сказано в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2 закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" о возможности ввоза в Украину, производства и регистрации после 1 января 2020 года транспортных средств, которые произведены в Украине, или ввоза на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 года включительно и которые имеют действующий сертификат или другой документ о подтверждении соответствия, выданный в соответствии с законодательством Украины, подтверждающий, что конструкция данного авто отвечает экологическим нормам не ниже уровня "Евро-5".

"Соответственно пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения и первая государственная регистрация в Украине транспортных средств как произведенных в Украине, так и ввезенных на таможенную территорию Украины, будет осуществляться при условии их соответствия экологическим нормам не ниже уровня "Евро-6" - с 1 январь 2025 года", - указано в пояснительной записке к проекту.

Напомним, Рада в сентябре отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине планируют упростить порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Предполагается ввести максимально простой принцип растаможки авто со ставкой в ​​один-три доллара за "кубик".