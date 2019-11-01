Раді рекомендують відтермінувати екологічні вимоги "Євро-6" для нових авто

Верховній раді України рекомендують прийняти законопроект №2078-1 "Про внесення змін до закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо міжнародних екологічних вимог для деяких транспортних засобів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Основною метою законопроекту є перенесення терміну впровадження екологічних вимог Євро-6 для нових легкових автомобілів при їх виробництві та імпорті.

Так, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує ухвалити проект закону за основу та в цілому.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді ухвалити за основу та в цілому законопроект №2078-1. Законопроект відтермінує до 1 січня 2025 року вимогу до транспортних засобів відповідати екологічним стандартам "Євро-6", - сказано у повідомленні.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 2 ЗУ "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо можливості ввезення в Україну, виробництва та реєстрації після 1 січня 2020 року транспортних засобів, які виробленні в Україні або ввезенні на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно та мають чинний сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, який підтверджує, що конструкція даного авто відповідає екологічним нормам не нижче рівня "Євро-5".

"Відповідно пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та перша державна реєстрація в Україні транспортних засобів як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, здійснюватиметься за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "Євро-6" - з 1 січня 2025 року", - вказано у пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, Рада у вересні відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "евробляхі", ще на 3 місяці.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні планують спростити порядок розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Передбачається ввести максимально простий принцип розмитнення авто зі ставкою в один-три долари за "кубик".