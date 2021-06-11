Раде рекомендуют отменить маркировку баз данных и фонограмм

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона №3474", - сказано в сообщении.

Этот документ признает утратившим силу закон "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных".

В связи с этим проект закона отменяет наказание за распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, упаковки которых не маркированы контрольными марками или маркированы контрольными марками, имеющими серию или содержащими информацию, не соответствующими носителю этого экземпляра.

Ответственность за это нарушение предлагают убрать из Кодекса об административных правонарушениях, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.