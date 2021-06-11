Раді рекомендують скасувати маркування баз даних і фонограм

Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.

"За результатами розгляду зауважень і пропозицій комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону №3474", - сказано в повідомленні.

Цей документ визнає таким, що втратив силу закон "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних".

У зв'язку з цим проект закону скасовує покарання за розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, що не відповідають носію цього примірника.

Відповідальність за це порушення пропонують прибрати з Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів.