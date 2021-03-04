Рада хочет отменить маркировку баз данных и фонограмм
Верховная рада хочет отменить маркировку контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3474.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
"За" проголосовали 308 парламентариев.
Документ признает утратившим силу закон "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных".
Поэтому предлагается отменить наказание за распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, упаковки которых не маркированы контрольными марками или маркированы контрольными марками, имеющими серию или содержащими информацию, не соответствующими носителю этого экземпляра.
Ответственность за это нарушение хотят убрать из Кодекса об административных правонарушениях, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
Напомним, в середине июня 2020 года в ВР зарегистрировали законопроект "Об эффективном управлении имущественными правами правовладельцев в сфере авторского права и (или) смежных прав". После принятия новой редакции закона в Украине появится налог за авторский контент.