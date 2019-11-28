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Раде рекомендуют открыть украинцам доступ к кадастрам

Новости » Политика     28.11.2019 - 14:56
Раде рекомендуют открыть украинцам доступ к кадастрам
Фото: Николай Сольский (Facebook.com)

Соответствующий законопроект аграрный комитет рекомендует принять за основу

Комитет по вопросам аграрной политики рекомендовал Верховной раде принять в первом чтении законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, которым предусматривается открытие украинцам доступа к кадастрам. Соответствующее решение принято на заседании комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет рассмотрел поданный Кабинетом министров законопроект №2370.

"Комитет рекомендовал рассмотреть законопроект в первом чтении и принять за основу", - сообщил глава комитета Николай Сольский.

Как писало РБК-Украина ранее, 27 ноября комитет должен рассмотреть соответствующий проект закона.

Напомним, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Соответствующий проект закона появился в Раде еще 1 ноября, а текст документа был опубликован 4 ноября.

Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил правительству обеспечить гражданам доступ к государственным кадастрам. Он также призвал Раду принять ряд законопроектов, регулирующих вопросы функционирования открытого рынка земли. Среди них и законопроект №2370.

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