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Раді рекомендують відкрити українцям доступ до кадастрів

Новини » Політика     28.11.2019 - 14:56
Раді рекомендують відкрити українцям доступ до кадастрів
Фото: Микола Сольський (Facebook.com)

Відповідний законопроект аграрний комітет рекомендує ухвалити за основу

Комітет з питань аграрної політики рекомендував Верховній раді ухвалити у першому читанні законопроект про національну інфраструктуру геопросторових даних, яким передбачається відкриття українцям доступу до кадастрів. Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет розглянув поданий Кабінетом міністрів законопроект №2370.

"Комітет рекомендував розглянути законопроект у першому читанні та ухвалити за основу", - повідомив голова комітету Микола Сольський.

Як писало РБК-Україна раніше, 27 листопада комітет мав розглянути відповідний проект закону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних". Відповідний проект закону з'явився в Раді ще 1 листопада, а текст документа був опублікований 4 листопада.

Так, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив уряду забезпечити громадянам доступ до державних кадастрів. Він також закликав Раду прийняти ряд законопроектів, що регулюють питання функціонування відкритого ринку землі. Серед них і законопроект №2370.

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