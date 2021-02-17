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Раде рекомендуют открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют открыть информацию о зарплатах в государственных компаниях. Раде рекомендуют одобрить во втором чтении соответствующий законопроект №3952.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

"По результатам обсуждения члены комитета отметили, что кроме государственных компаний, нормы закона должны действовать и для коммунальных предприятий. Комитет рекомендует Верховной раде принять указанный законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце января Рада приняла этот законопроект в первом чтении, за него проголосовали 282 нардепа.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об оплате труда работников государственных органов. Предлагается увеличение этой оплаты.

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Новости Украины госкомпаниизарплатаВерховная Рада
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