Раде рекомендуют открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

Верховной раде рекомендуют открыть информацию о зарплатах в государственных компаниях. Раде рекомендуют одобрить во втором чтении соответствующий законопроект №3952.
Такое решение принял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.
"По результатам обсуждения члены комитета отметили, что кроме государственных компаний, нормы закона должны действовать и для коммунальных предприятий. Комитет рекомендует Верховной раде принять указанный законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.
Напомним, в конце января Рада приняла этот законопроект в первом чтении, за него проголосовали 282 нардепа.
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об оплате труда работников государственных органов. Предлагается увеличение этой оплаты.