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Раді рекомендують відкрити інформацію про зарплати в держкомпаніях

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують відкрити інформацію про зарплати в державних компаніях. Раді рекомендують схвалити в другому читанні відповідний законопроект №3952.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення прийняв комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді.

"За результатами обговорення члени комітету зазначили, що крім державних компаній, норми закону повинні діяти й для комунальних підприємств. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти зазначений законопроект у другому читанні й в цілому", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці січня Рада прийняла цей законопроект в першому читанні, за нього проголосували 282 нардепи.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови про оплату праці працівників державних органів. Пропонується збільшення цієї оплати.

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Новини України госкомпаниизарплатаВерховна Рада
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