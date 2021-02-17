Раді рекомендують відкрити інформацію про зарплати в держкомпаніях

Верховній раді рекомендують відкрити інформацію про зарплати в державних компаніях. Раді рекомендують схвалити в другому читанні відповідний законопроект №3952.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення прийняв комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді.

"За результатами обговорення члени комітету зазначили, що крім державних компаній, норми закону повинні діяти й для комунальних підприємств. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти зазначений законопроект у другому читанні й в цілому", - сказано в повідомленні.