Раді рекомендують відкрити інформацію про зарплати в держкомпаніях

Верховній раді рекомендують відкрити інформацію про зарплати в державних компаніях. Раді рекомендують схвалити в другому читанні відповідний законопроект №3952.
Таке рішення прийняв комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді.
"За результатами обговорення члени комітету зазначили, що крім державних компаній, норми закону повинні діяти й для комунальних підприємств. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти зазначений законопроект у другому читанні й в цілому", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в кінці січня Рада прийняла цей законопроект в першому читанні, за нього проголосували 282 нардепи.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови про оплату праці працівників державних органів. Пропонується збільшення цієї оплати.