Кабмин планирует повысить зарплаты чиновникам

Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Все государственные служащие получат повышение зарплат со следующего года

Кабинет министров планирует внести изменения в постановление КМУ от 18 января 2017 года №15 об оплате труда работников государственных органов. Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Планируется, что должностные оклады всех категорий государственных служащих возрастут с 1 января 2021 года.

В частности, предлагается повысить с 37,8 тысяч гривен до 39,5 тысяч гривен должностной оклад руководителя следующих структур: Аппарат Верховной рады, Секретариат Кабинета министров, Офис президента, аппараты (секретариаты) Совета национальной безопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время должностные оклады на должностях государственной службы подкатегории ВЗ в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения, составят два размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2021 года. Должностной оклад увеличивается с 4 204 до 4700 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 26 августа повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен. Ставка бюджетников повышается с 1 сентября 2020 года.

Кроме того, Минэкономики предлагает повысить ставку работника первого тарифного разряда 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен. Это повышение обосновывается планами увеличения минимальной зарплаты с 1 января 2021 года до 6000 гривен а с 1 июля 2021 года до 6500 гривен.