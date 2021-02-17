ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Раде рекомендуют открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

Новина українською → Украина, Среда 17 февраля 2021 17:12
Раде рекомендуют открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют открыть информацию о зарплатах в государственных компаниях. Раде рекомендуют одобрить во втором чтении соответствующий законопроект №3952.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

"По результатам обсуждения члены комитета отметили, что кроме государственных компаний, нормы закона должны действовать и для коммунальных предприятий. Комитет рекомендует Верховной раде принять указанный законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце января Рада приняла этот законопроект в первом чтении, за него проголосовали 282 нардепа.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об оплате труда работников государственных органов. Предлагается увеличение этой оплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика госкомпании зарплата Верховная Рада
NEWS
У Зеленского против подачи воды в Крым. Чтобы исключить полностью, достроят дамбу
У Зеленского против подачи воды в Крым. Чтобы исключить полностью, достроят дамбу
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами