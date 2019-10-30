Раде рекомендуют отклонить закон о расширении перечня госчиновников

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пятый президент Петр Порошенко ранее ветировал этот закон

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту окончательно отклонить законопроект № 0970 (№5263 в предыдущем созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в закон "О государственной службе" (о статусе работников секретариатов депутатских фракций (групп)". Такое решение комитет принял в ходе своего заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Окончательное отклонение проекта закона поддержали 25 членов комитета.

"Предложения президента Украины к закону "О внесении изменений в закон "О государственной службе" о статусе работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной раде Украины" (реестр. №0970, переходный)... рекомендовать Верховной раде отклонить принятый закон. "За" - 25, против - 0, воздержались - 3", - отметил глава комитета Андрей Клочко.

Главное научно-экспертное управление обращает внимание на то, что Рада 9 созыва ранее приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о перезагрузке власти", в котором были решены те вопросы, на которые пятый президент Петр Порошенко обращал внимание в своих предложениях.

Напомним, в ноябре 2016 года Порошенко ветировал закон о расширении перечня госчиновников.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2016-го Рада приняла за основу и в целом законопроект №5263 "О внесении изменений в закон "О государственной службе" (о статусе работников секретариатов депутатских фракций (групп)". Документ поддержал 241 парламентарий.

Добавим также, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти, который предусматривает введение государственной службы по контракту, 25 сентября вступил в силу. Однако ряд положений документа и положения закона по поводу контракта о прохождении государственной службы вступают в силу с 1 января 2020 года.