Раді рекомендують відхилити закон про розширення переліку держчиновників

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

П'ятий президент Петро Порошенко раніше ветував цей закон

Комітет Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту остаточно відхилити законопроект №0970 (№5263 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до закону "Про державну службу" (щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп)". Таке рішення комітет прийняв у ході свого засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Остаточне відхилення проекту закону підтримали 25 членів комітету.

"Пропозиції президента України до закону "Про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній раді України" (реєстр. №0970, перехідний)... рекомендувати Верховній раді відхилити прийнятий закон. "За" - 25, проти - 0, утрималися - 3", - зазначив глава комітету Андрій Клочко.

Головне науково-експертне управління звертає увагу на те, що Рада 9 скликання раніше прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України про перезавантаження влади", в якому були вирішені ті питання, на які п'ятий президент Петро Порошенко звертав увагу в своїх пропозиціях.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року Порошенко ветував закон про розширення переліку держчиновників.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2016-го Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №5263 "Про внесення змін до закону "Про державну службу" (щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп)". Документ підтримав 241 парламентарій.

Додамо також, закон "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади, який передбачає введення державної служби за контрактом, 25 вересня набув чинності. Однак ряд положень документа і положення закону щодо контракту про проходження державної служби набувають чинності з 1 січня 2020 року.