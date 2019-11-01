Раде рекомендуют определить статус Украинской федерации ученического спорта

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует парламенту принять за основу проект закона №2077 о внесении изменений в закон Украины "О физической культуре и спорте" (о деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Проектом предлагается определить на законодательном уровне правовой статус Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта, как общественных организаций физкультурно-спортивной направленности.

В частности предполагается, что Спортивный студенческий союз Украины и Украинская федерация ученического спорта могут:

представлять Украину в международных спортивных организациях, на Всемирных универсиадах и Гимназиаде, других международных спортивных соревнованиях;

организовывать и проводить на территории Украины всеукраинские и международные спортивные мероприятия;

получать финансовую поддержку за счет средств государственного и местных бюджетов в соответствии с законом.

При этом члены комитета отметили, что законопроект нуждается в редакционной доработке, приведение терминологии в соответствии с той, что соответствует ЗУ "Об образовании" и "Об общем среднем образовании", нормы которых содержат терминологию "заведения общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования", а не "общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения".

Кроме того, положения проекта требуют согласования с Бюджетным кодексом Украины, в частности в части предоставления Спортивному студенческому союзу Украины и Украинской федерации ученического спорта финансовой поддержки за счет средств госбюджета, а их обособленным структурным подразделениям - финансовой и организационной помощи за счет местных бюджетов для осуществления уставной деятельности в регионах.

«По результатам рассмотрения проекта закона комитет рекомендовал Верховной раде Украины принять его в первом чтении», - сообщили в Раде.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект №2208 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта".

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 8 созыва провалил законопроект №0205 "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS)".

В пояснительной записке отмечалось, что участие Украины в этой сделке позволит обмениваться опытом работы европейских стран по различным вопросам сферы физкультуры и спорта, участвовать в действующих программах и проектах соглашения, направленных на борьбу с коррупцией в спорте, манипулированием спортивными соревнованиями, насилием во время спортивных мероприятий, другими негативными явлениями в спорте.