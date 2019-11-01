ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують визначити статус Української федерації учнівського спорту

Новини » Політика     01.11.2019 - 15:16
Раді рекомендують визначити статус Української федерації учнівського спорту
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань молоді і спорту рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону №2077 про внесення змін до закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Проектом пропонується визначити на законодавчому рівні правовий статус Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту, як громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Зокрема передбачається, що Спортивна студентська спілка України та Українська федерація учнівського спорту можуть:

  • представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах та гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях;
  • організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи;
  • отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до закону.

При цьому члени комітету зазначили, що законопроект потребує редакційного доопрацювання, приведення термінології до тієї, що відповідає ЗУ "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", норми яких містять термінологію "заклади загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти", а не "загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади".

Крім того, положення проекту потребують узгодження із Бюджетним кодексом України, зокрема в частині надання Спортивній студентській спілці України та Українській федерації учнівського спорту фінансової підтримки за рахунок коштів держбюджету, а їх відокремленим структурним підрозділам - фінансової та організаційної допомоги за рахунок місцевих бюджетів для здійснення статутної діяльності в регіонах.

«За наслідками розгляду проекту закону комітет рекомендував Верховній раді України прийняти його у першому читанні за основу», - повідомили у Раді.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроект №2208 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження загальнодержавного збору на розвиток спорту".

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 8 скликання провалив законопроект №0205 "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)".

У пояснювальній записці зазначалося, що участь України в цій угоді дозволить обмінюватися досвідом роботи європейських країн з різних питань сфери фізкультури і спорту, брати участь у діючих програмах і проектах угоди, спрямованих на боротьбу з корупцією у спорті, маніпулюванням спортивними змаганнями, насильством під час спортивних заходів, іншими негативними явищами в спорті.

Рада прийняла закон про зміни в протидії відмиванню коштів за основу Рада заслухає звіт глави АМКУ на наступному пленарному тижні
Новини України спортВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся