Рада провалила закон об участии в Расширенном частичном соглашении о спорте

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий призвал комитет внести закон снова в ближайшее время

Парламент провалил законопроект №0205 "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS)". Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Стоит отметить, что данный закон нардепы рассматривали по полной процедуре. Однако документ не смог получить необходимую поддержку в сессионном зале.

"К сожалению, одна из фракций перестала поддерживать закон на каком-то этапе... Итак, коллеги я поставил три раза на возвращение. К сожалению, недостаточно голосов. Я надеюсь, что комитет перевнесет проект закона... Проект закона №0205 я объявляю отклоненным. Прошу перевнести комитет и правительство, чтобы мы смогли выйти на положительное голосование", - заявил Парубий.

В пояснительно записке указано, что участие Украины в этом соглашении позволит обмениваться опытом работы европейских стран по различным вопросам сферы физической культуры и спорта, участвовать в действующих программах и проектах соглашения, направленных на борьбу с коррупцией в спорте, манипулированием спортивными соревнованиями, насилием во время спортивных мероприятий, другими негативными явлениями в спорте.

"Участие Украины в EPAS предусматривает ежегодную уплату Украины членских взносов в бюджет EPAS в размере около 20 тыс. евро", - отмечается в записке.

Также подчеркивается, что реализация закона "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS)" отвечает национальным интересам Украины, направит межправительственное сотрудничество Украины в сфере физической культуры и спорта на дальнейшее развитие в европейском измерении.

Также закон будет способствовать интеграции Украины в европейское и мировое сообщество путем адаптации законодательства Украины к законодательству Совета Европы, участия в проектах и ​​программах СЕ, ознакомления с опытом деятельности других европейских стран в сфере физической культуры и спорта.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам европейской интеграции поддержал президентский проект закона №0205 о присоединении Украины к EPAS.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2018 года президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект №0205 "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS)".

Добавим, в апреле прошлого года ВР не поддержала законопроект №0180 о ратификации Конвенции СЕ о комплексном подходе к вопросам безопасности, охраны и обслуживания во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий. Документ отправили на повторное первое чтение в комитет.