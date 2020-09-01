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Раде рекомендуют определить условия создания ВГА

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют определить основания образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных громад. Соответствующий законопроект №3913 рекомендуют принять за основу в первом чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект №3913 в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу, сократив наполовину срок подачи альтернативных законопроектов. Также предлагается исправить редакционные ошибки и учесть уточнения", - говорится в сообщении.

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В частности, в проекте прописано, что военно-гражданские администрации ОТО, согласно утвержденным Кабинетом министров Украины территориям территориальных общин, могут быть образованы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Напомним, 28 июля президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области.

Как писало РБК-Украина, ранее глава государства подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске.

Так, в 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом ликвидировал шесть ВГА в Донецкой области и две - в Луганской области.

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