Раді рекомендують визначити умови створення ВГА

Верховній раді рекомендують визначити підстави утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад. Відповідний законопроект №3913 рекомендують ухвалити за основу у першому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект №3913 до порядку денного та за наслідками розгляду у першому читанні прийняти його за основу, скоротивши на половину термін подачі альтернативних законопроектів. Також пропонується виправити редакційні помилки і врахувати уточнення", - сказано у повідомленні.

Зокрема, у проекті прописано, що військово-цивільні адміністрації ОТО, згідно із затвердженими Кабінетом міністрів України територіями територіальних громад, можуть бути утворені у разі встановлення Центральною виборчою комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Нагадаємо, 28 липня президент Володимир Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію у Сєвєродонецьку Луганської області.

Як писало РБК-Україна, раніше глава держави підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації у Лисичанську.

Так, у 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом ліквідував шість ВЦА в Донецькій області та дві - в Луганській області.