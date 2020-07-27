Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Указ вступает в силу со дня его опубликования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №293/2020 о создании военно-гражданской администрации (ВГА) в городе Лисичанск Луганской области.

Соответствующий указ от 27 июля опубликован на официальном сайте главы государства.

Указом поручено командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации осуществить все предусмотренные этим законом меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Закон "О военно-гражданских администрациях" вступил в силу в конце февраля 2015 года.

ВГА - временный государственный орган при Службе безопасности Украины, который действует в районе отпора вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей и предназначен для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка и недопущения гуманитарной катастрофы.

Напомним, в 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом ликвидировал шесть военно-гражданских администраций в Донецкой области и две в Луганской области.