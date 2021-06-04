Раді рекомендують остаточно звільнити ввезення електрокарів від податків

Верховній раді рекомендують звільнити від оподаткування ввезення електромобілів і комплектуючих до них. Йдеться про ухвалення у другому читанні відповідних законопроектів №3477 і №3476.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Ці закони вносять зміни до Митного та Податкового кодексів України.

Один із авторів законопроекту Роберт Горват заявив, що під час підготовки проекту №3476 до другого читання надійшло 73 пропозиції від народних депутатів. Ще сім поправок напрацювали члени комітету.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні. Також комітет ухвалив рішення рекомендувати ВР прийняти в цілому проект закону №3477, системно пов’язаний із попереднім законопроектом", - сказано у повідомленні.

Що пропонують ці проекти

Проект №3477 передбачає тимчасово, до 1 січня 2029 року, звільнити від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, обладнання, що ввозяться на митну територію України виключно для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Закон №3476 пропонує тимчасово, з 1 січня 2021 року:

до 31 грудня 2025 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення електрокарів;

до 31 грудня 2028 року звільнити від оподаткування ПДВ операції із ввезення товарів для виробництва електрокарів.

Він також до 31 грудня 2033 року звільняє від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток підприємств електротехнічної промисловості, отриманий від реалізації:

електродвигунів власного виробництва, призначених для електрокарів;

літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів власного виробництва для електрокарів;

зарядних пристроїв власного виробництва для літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів для електромобілів.

Також звільнити від оподаткування пропонується і прибуток (дохід) підприємств автопромисловості, отриманий від реалізації електромобілів.