Раде рекомендуют одобрить замену паспортов. Книжечки хотят вывести из оборота

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №3986 о замене паспортов. Паспорт гражданина Украины в форме книжечки хотят вывести из оборота.

Документ предлагает признать постановление ВР от 26 июня 1992 года № 2503-XII "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу" утратившим силу.

Устанавливается, что паспорт в форме книжечки, оформленный до вступления в силу данного закона, действует до окончания срока его действия.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил о необходимости принятия закона, поскольку заканчиваются бланки паспортов в форме книжечки и из-за подделки бумажных документов.

"Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карт. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена ​​в 2013-2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро не будет чего выдавать", - пояснил глава Госмиграции.

По его словам, в 2019-2020 годы открыто почти 17 тысяч дел о подделке бумажных паспортов.

"Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменена же будет только выдача новых. Тем, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты", - сообщил Соколюк.

При обсуждении проекта нардепы выразили ряд замечаний к отдельным положениям, в частности по оплате за новый паспорт, сужению приватности, поскольку предлагается добавить в ID-карты дополнительную персональную информацию, в том числе группу крови.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о паспорте гражданина Украины в форме книжечки, №3986", - сказано в сообщении.