Раді рекомендують схвалити заміну паспортів. Книжечки хочуть вивести з обігу
Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №3986 про заміну паспортів. Паспорт громадянина України у формі книжечки хочуть вивести з обігу.
Документ пропонує визнати постанову ВР від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" такою, що втратила чинність.
Встановлюється, що паспорт у формі книжечки, оформлений до набрання чинності цим законом, є чинним до закінчення строку його дії.
Глава Державної міграційної служби Максим Соколюк заявив про необхідність ухвалення закону, оскільки закінчуються бланки паспортів у формі книжечки та через підробку паперових документів.
"Ми уже видали понад 6 млн пластикових ID-карток. Остання партія паспортів у формі книжечок була виготовлена в 2013-2014 роках. Наразі вони закінчуються, тому просто незабаром не буде чого видавати", - пояснив глава Держміграції.
За його словами, у 2019-2020 роки відкрито майже 17 тисяч справ щодо підробки паперових паспортів.
"Ті книжечки, які є в людей, будуть діяти. Це передбачено в законопроекті. Скасовано ж буде лише видачу нових. Тим, кому виповниться 25 і 45 років, будуть отримувати нові ID-картки", - повідомив Соколюк.
Під час обговорення проекту нардепи висловили низку зауважень до окремих положень, зокрема щодо оплати за новий паспорт, звуження приватності, оскільки пропонується додати до ID-картки додаткову персональну інформацію, зокрема групу крові.
"За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про паспорт громадянина України у формі книжечки, №3986", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше комітет з прав людини підтримав відповідний проект закону.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів на початку серпня 2020 року схвалив проект закону, який передбачає поступове виведення таких паспортів з обігу та заміну на пластикові карти.
Так, у квітні в Україні запровадили нову послугу для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.