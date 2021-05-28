Раді рекомендують схвалити заміну паспортів. Книжечки хочуть вивести з обігу

Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №3986 про заміну паспортів. Паспорт громадянина України у формі книжечки хочуть вивести з обігу.

Документ пропонує визнати постанову ВР від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" такою, що втратила чинність.

Встановлюється, що паспорт у формі книжечки, оформлений до набрання чинності цим законом, є чинним до закінчення строку його дії.

Глава Державної міграційної служби Максим Соколюк заявив про необхідність ухвалення закону, оскільки закінчуються бланки паспортів у формі книжечки та через підробку паперових документів.

"Ми уже видали понад 6 млн пластикових ID-карток. Остання партія паспортів у формі книжечок була виготовлена в 2013-2014 роках. Наразі вони закінчуються, тому просто незабаром не буде чого видавати", - пояснив глава Держміграції.

За його словами, у 2019-2020 роки відкрито майже 17 тисяч справ щодо підробки паперових паспортів.

"Ті книжечки, які є в людей, будуть діяти. Це передбачено в законопроекті. Скасовано ж буде лише видачу нових. Тим, кому виповниться 25 і 45 років, будуть отримувати нові ID-картки", - повідомив Соколюк.

Під час обговорення проекту нардепи висловили низку зауважень до окремих положень, зокрема щодо оплати за новий паспорт, звуження приватності, оскільки пропонується додати до ID-картки додаткову персональну інформацію, зокрема групу крові.

"За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про паспорт громадянина України у формі книжечки, №3986", - сказано у повідомленні.