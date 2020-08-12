Паспорта в форме книжечки постепенно выведут из обращения

Новые фотографии не будут вклеивать в 25 лет и 45 лет, а будут выдавать пластиковые карты
Кабинет министров одобрил проект закона "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки". Проект предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.
Согласно проекту закона, срок действия паспорта составляет:
Таким образом, при следующей дате в которой нужно вклеить новое фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдать только в форме пластиковых карт.
Напомним, в апреле Украине ввели новую услугу для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера плательщика налогов.
Отметим, Верховный суд Украины обязал органы миграционной службы выдавать паспорта в форме книжки противникам биометрических ID-карт.