Раде рекомендуют одобрить закон о присоединении к Европейскому фонду "Eurimages"

Комитет Верховной рады по интеграции Украины с Европейским союзом рекомендует парламенту одобрить законопроект авторства главы государства Владимира Зеленского №0013 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages"). Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

В пояснительной записке указано, что принятие закона президента позволит завершить длительный процесс присоединения Украины к Фонду.

"Расчет возможного вклада Украины в Фонд за полный 2019 год... составляет 128 300 евро... уплату ежегодного взноса предусматривается осуществлять за счет средств государственного бюджета по КПКРК "Государственная поддержка кинематографии", - отмечается в пояснительной.

"В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проект закона… о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages") (№0013)", - сказано в сообщении ВР.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет рассмотрит законопроект №0013 в четверг, 12 декабря.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №0013.

Добавим также, в начале этого года комитет Рады 8 созыва по вопросам евроинтеграции поддержал законопроект №0209 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений". В комитете отмечали, что принятие закона должно способствовать расширению рынка сбыта украинского кино.