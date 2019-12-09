Раде предлагают закон о присоединении Украины к Европейскому фонду "Eurimages"

Фото: автор законопроекта Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В случае присоединения к Фонду Украина ежегодно должна платить взнос

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект №0013 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (" Eurimages"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

В пояснительной записке указано, что Фонд был основан 26 октября 1988 года с целью поощрения совместного производства и распространения кинематографических и аудиовизуальных произведений. Ежегодный бюджет Фонда составляет более 25 млн евро и распределяется в виде льготных кредитов на поддержку проектов ко-продукции, а также на дистрибуцию и продвижение кинопроектов.

Отдельным направлением деятельности Фонда является поддержка кинотеатров, которая реализуется в сотрудничестве с компанией "Европа Синема". Членами Фонда являются 39 стран.

"Фонд играет ключевую роль в объединении европейской киноиндустрии, развитии европейских сетей сотрудничества между профессионалами, расширении горизонтов национального кинопроизводства и совершенствовании модели европейского кинопроизводства. Присоединение Украины к Фонду является частью мероприятий, направленных на поощрение развития отечественной киноиндустрии, усиление международного культурного сотрудничества и продвижение украинского кино на европейском кинорынке", - указано в пояснительной.

Так, принятие закона президента позволит завершить длительный процесс присоединения Украины к Фонду.

"Расчет возможного вклада Украины в Фонд за полный 2019 год... составляет 128 300 евро... уплату ежегодного взноса предусматривается осуществлять за счет средств государственного бюджета по КПКРК "Государственная поддержка кинематографии", - отмечается в записке.

Напомним, в начале этого года комитет Верховной рады 8 созыва по вопросам евроинтеграции поддержал законопроект №0209 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений", что должно способствовать расширению рынка сбыта украинского кино.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №1058 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создание) фильма в Украине".