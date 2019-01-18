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Комитет ВР поддерживает закон для расширения рынка сбыта украинского кино

Новости » Политика    18.01.2019 - 21:46
Комитет ВР поддерживает закон для расширения рынка сбыта украинского кино
Иллюстративное фото (facebook.com ASN)

Проектом предлагается присоединиться к Европейскому фонду поддержки совместного производства художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений

Комитет Верховной рады по вопросам евроинтеграции поддержал законопроект №0209 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений", что должно способствовать расширению рынка сбыта украинского кино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, соответствующее решение приняли в ходе заседания комитета 17 января.

"Члены комитета рассмотрели и поддержали проект закона о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("EURIMAGES"), принятие которого позволит подавать на рассмотрение Фонда украинские проекты совместного кинопроизводства с целью получения финансирования, участвовать во вспомогательных программах поддержки Фонда, будет способствовать интеграции Украины в европейское аудиовизуальное пространство", - говорится в сообщении.

Отметим, в ноябре в Министерстве культуры отмечали, что присоединение Украины к EURIMAGES позволит украинским кинематографистам получить дополнительный источник финансирования производства кинопроектов и расширит рынок их сбыта, а также участвовать в вспомогательных программах поддержки фонда.

Напомним, директор Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что по итогам 2018 года в прокат вышли более 40 украинских фильмов.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Рада отправила на доработку в профильный комитет законопроект №8251 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

 

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