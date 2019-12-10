В Раде рассмотрят закон президента о присоединении к Европейскому фонду "Eurimages"

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В случае присоединения к Фонду Украина ежегодно должна платить взнос

Комитет Верховной рады по интеграции Украины с Европейским союзом в четверг, 12 декабря, рассмотрит законопроект №0013 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages"). Об этом свидетельствует расписание заседаний комитетов на эту неделю, опубликованное на сайте ВР.

Заседание комитета начнется в 14:15.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages") (р.№0013, президент Украины)", - сказано в повестке дня комитета.

В пояснительной записке указано, что Фонд был основан 26 октября 1988 года с целью поощрения совместного производства и распространения кинематографических и аудиовизуальных произведений.

Так, принятие закона президента позволит завершить длительный процесс присоединения Украины к Фонду.

"Расчет возможного вклада Украины в Фонд за полный 2019 год... составляет 128 300 евро... уплату ежегодного взноса предусматривается осуществлять за счет средств государственного бюджета по КПКРК "Государственная поддержка кинематографии", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №0013 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages").

Как писало РБК-Украина ранее, в начале этого года комитет Рады 8 созыва по вопросам евроинтеграции поддержал законопроект №0209 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений". В комитете отмечали, что принятие закона должно способствовать расширению рынка сбыта украинского кино.