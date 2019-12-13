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Раде рекомендуют одобрить закон о присоединении к Европейскому фонду "Eurimages"

Новости » Политика     13.12.2019 - 14:21
Раде рекомендуют одобрить закон о присоединении к Европейскому фонду "Eurimages"
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

В случае присоединения к Фонду Украина ежегодно должна платить взнос

Комитет Верховной рады по интеграции Украины с Европейским союзом рекомендует парламенту одобрить законопроект авторства главы государства Владимира Зеленского №0013 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages"). Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

В пояснительной записке указано, что принятие закона президента позволит завершить длительный процесс присоединения Украины к Фонду.

"Расчет возможного вклада Украины в Фонд за полный 2019 год... составляет 128 300 евро... уплату ежегодного взноса предусматривается осуществлять за счет средств государственного бюджета по КПКРК "Государственная поддержка кинематографии", - отмечается в пояснительной.

"В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проект закона… о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages") (№0013)", - сказано в сообщении ВР.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет рассмотрит законопроект №0013 в четверг, 12 декабря.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №0013.

Добавим также, в начале этого года комитет Рады 8 созыва по вопросам евроинтеграции поддержал законопроект №0209 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений". В комитете отмечали, что принятие закона должно способствовать расширению рынка сбыта украинского кино.

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