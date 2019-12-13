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Раді рекомендують схвалити закон про приєднання до Європейського фонду "Eurimages"

Новини » Політика     13.12.2019 - 14:21
Раді рекомендують схвалити закон про приєднання до Європейського фонду "Eurimages"
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

У разі приєднання до Фонду Україна щорічно повинна платити внесок

Комітет Верховної ради з інтеграції України з Європейським союзом рекомендує парламенту схвалити законопроект авторства глави держави Володимира Зеленського №0013 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages"). Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону президента дозволить завершити тривалий процес приєднання України до Фонду.

"Розрахунок можливого внеску України до Фонду за повний 2019 рік... становить 128 300 євро... сплату щорічного внеску передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК "Державна підтримка кінематографії", - наголошується у пояснювальній.

"У ході засідання члени комітету розглянули і підтримали проект закону... про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages") (№0013)", - сказано в повідомленні ВР.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет розгляне законопроект №0013 у четвер, 12 грудня.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект №0013.

Додамо також, на початку цього року комітет Ради 8 скликання з питань євроінтеграції підтримав законопроект №0209 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів". У комітеті відзначали, що прийняття закону має сприяти розширенню ринку збуту українського кіно.

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