ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рекомендуют Кабмину восстановить водоснабжение в Донецкой области

Новости » Политика    23.10.2019 - 13:51
В Раде рекомендуют Кабмину восстановить водоснабжение в Донецкой области
Иллюстративное фото (dn.gov.ua)

Кабмину рекомендуют принять соответствующую государственную программу на 2020-2025 годы

Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в ходе своего выездного заседания рекомендовал Кабинету министров принять государственную целевую программу по восстановлению централизованного водоснабжения в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы комитета Дмитрия Лубинца.

Такое решение члены комитета приняли по итогам первой части выездного заседания на Донбассе.

Підбиття підсумків першої частини. Ухвалення рішень. Pavlo Kyrylenko Максим Ткаченко Нэлли Яковлева Ruslan Gorbenko Rustem Umerov Ахтем Чийгоз Максим Ефимов Алексей Кузнецов Костянтин Касай Taras Tarasenko

Опубліковано Дмитром Лубінцем Середа, 23 жовтня 2019 р.

"Обратиться к правительству с предложением принять государственную целевую программу восстановления систем централизованного водоснабжения в Донецкой области на годы 2020-2025 с ежегодным финансированием", - указано в решении комитета.

Кроме того, нардепы также решили рекомендовать Кабмину урегулировать вопрос с задолженностью за потребленную электроэнергию предприятиями водоснабжения.

Напомним, в июле Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления правительства, касающиеся коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса". Правительство определило, что на время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются в отношении объектов коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключения воды на Донбассе.

В Раде зарегистрирован закон Зеленского о снятии госмонополии на производство спирта В Раде появился текст проекта об отмене закона о люстрации
Новости Украины Донецкая областьводоснабжениеВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь