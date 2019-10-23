В Раде рекомендуют Кабмину восстановить водоснабжение в Донецкой области

Иллюстративное фото (dn.gov.ua)

Кабмину рекомендуют принять соответствующую государственную программу на 2020-2025 годы

Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в ходе своего выездного заседания рекомендовал Кабинету министров принять государственную целевую программу по восстановлению централизованного водоснабжения в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы комитета Дмитрия Лубинца.

Такое решение члены комитета приняли по итогам первой части выездного заседания на Донбассе.

Підбиття підсумків першої частини. Ухвалення рішень. Pavlo Kyrylenko Максим Ткаченко Нэлли Яковлева Ruslan Gorbenko Rustem Umerov Ахтем Чийгоз Максим Ефимов Алексей Кузнецов Костянтин Касай Taras Tarasenko Опубліковано Дмитром Лубінцем Середа, 23 жовтня 2019 р.

"Обратиться к правительству с предложением принять государственную целевую программу восстановления систем централизованного водоснабжения в Донецкой области на годы 2020-2025 с ежегодным финансированием", - указано в решении комитета.

Кроме того, нардепы также решили рекомендовать Кабмину урегулировать вопрос с задолженностью за потребленную электроэнергию предприятиями водоснабжения.

Напомним, в июле Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления правительства, касающиеся коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса". Правительство определило, что на время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются в отношении объектов коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключения воды на Донбассе.