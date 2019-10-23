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У Раді рекомендують Кабміну відновити водопостачання у Донецькій області

Новини » Політика    23.10.2019 - 13:51
У Раді рекомендують Кабміну відновити водопостачання у Донецькій області
Ілюстративне фото (dn.gov.ua)

Кабміну рекомендують прийняти відповідну державну програму на 2020-2025 роки

Комітет Верховної ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у ході свого виїзного засідання рекомендував Кабінету міністрів ухвалити державну цільову програму з відновлення централізованого водопостачання в Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook глави комітету Дмитра Лубінця.

Таке рішення члени комітету ухвалили за підсумками першої частини виїзного засідання на Донбасі.

Підбиття підсумків першої частини. Ухвалення рішень. Pavlo Kyrylenko Максим Ткаченко Нэлли Яковлева Ruslan Gorbenko Rustem Umerov Ахтем Чийгоз Максим Ефимов Алексей Кузнецов Костянтин Касай Taras Tarasenko

Опубліковано Дмитром Лубінцем Середа, 23 жовтня 2019 р.

"Звернутись до уряду з пропозицією прийняти державну цільову програму відновлення систем централізованого водопостачання у Донецькій області на роки 2020-2025 із щорічним фінансуванням", - вказано у рішення комітету.

Крім того, нардепи також вирішили рекомендувати Кабміну врегулювання питання із заборгованістю за спожиту електроенергію підприємствами з водопостачання.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів вніс зміни до деяких постанов уряду, які стосуються комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу". Уряд визначив, що на час проведення операції Об'єднаних сил обмеження, відключення електропостачання не застосовуються щодо об'єктів комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський раніше заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі.

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