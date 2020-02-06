Раде рекомендуют изменить территорию распространения канала иновещания

Комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" (по поводу программной политики и территории распространения). Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Глава комитета Александр Ткаченко отметил, что законопроект об иновещании направлен на создание телевидения, в том числе, для оккупированных территорий.

"Система иновещания, которая существовала до сих пор, была неэффективной, поэтому перезапуск канала очень актуально", - сказал он.

"Участники заседания по результатам обсуждения приняли решение рекомендовать парламенту принять проект закона о внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" во втором чтении и в целом", - отмечается в сообщении ВР.

Напомним, 14 января Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" (по поводу программной политики и территории распространения). За документ проголосовал 231 парламентарий.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине создается государственный телеканал для временно оккупированных территорий на базе канала UATV. Канал начнет вещание 15 февраля.

Добавим также, в оккупированном Крыму 9 провайдеров в девяти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов.