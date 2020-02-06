Раді рекомендують змінити територію поширення каналу іномовлення

Комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону №2521 "Про внесення змін до закону "Про систему іномовлення України" (щодо програмної політики і території поширення). Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Глава комітету Олександр Ткаченко зазначив, що законопроект про іномовлення спрямований на створення телебачення, в тому числі, для окупованих територій.

"Система іномовлення, яка існувала досі, була неефективною, тому перезапуск каналу дуже актуальний", - сказав він.

"Учасники засідання за результатами обговорення прийняли рішення рекомендувати парламенту прийняти проект закону про внесення змін до закону "Про систему іномовлення України" у другому читанні і в цілому", - наголошується у повідомленні ВР.

Нагадаємо, 14 січня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2521 "Про внесення змін до закону "Про систему іномовлення України" (щодо програмної політики і території поширення). За документ проголосував 231 парламентарій.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні створюється державний телеканал для тимчасово окупованих територій на базі каналу UATV. Канал розпочне мовлення 15 лютого.

Додамо також, в окупованому Криму 9 провайдерів у дев'яти населених пунктах повністю блокують 18 українських інформаційних сайтів.