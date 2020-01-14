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Парламент планирует изменить территорию распространения канала иновещания

Новости » Политика     14.01.2020 - 20:07
Парламент планирует изменить территорию распространения канала иновещания
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предусматривают запуск эфирного вещания государственного канала на оккупированных территориях

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" (по поводу программной политики и территории распространения). За документ проголосовал 231 парламентарий, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагаются изменения в закон "О системе иновещания Украины", которые предусматривают запуск эфирного вещания государственного канала на оккупированных территориях и приграничных районах.

Предусматривается, что мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (такими территориями есть, например, Беларусь и Молдова).

"Программы МПИУ производятся на украинском языке, а также на других языках в зависимости от целесообразности и неотложности использования того или иного языка для достижения цели деятельности МПИУ", - сказано в тексте законопроекта.

Ранее сообщалось, что в Украине создается государственный телеканал для временно оккупированных территорий на базе канала UATV. Канал начнет вещание 15 февраля.

РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму 9 провайдеров в девяти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов.

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