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Стало известно, кто возглавит информационное вещание канала для оккупированных территорий

Новости » Общество     03.01.2020 - 18:24
Стало известно, кто возглавит информационное вещание канала для оккупированных территорий
Фото: Елена Трибушная (mkms.gov.ua)

Канал начнет вещание 15 февраля

В Украине создается государственный телеканал для временно оккупированных территорий на базе канала UATV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Отмечается, что канал начнет вещание 15 февраля. На первом этапе он будет объединять украинско - и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства.

Директора нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. До того момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывшая главный редактор "24 канала", в прошлом - заместитель главного редактора издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент".

Отмечается, что министерство культуры, молодежи и спорта, которое инициирует создание нового вещателя, имеет четкое видение того, каким должен быть новый телеканал, чтобы достичь своей цели, и уже рассмотрело несколько концепций вещания. Окончательная будет утверждена после избрания руководителя телеканала.

Ранее сообщалось, что в правительстве сейчас работают над "пакетом месседжей", чтобы предоставить вновь созданному каналу "незаангажированную позицию".

РБК-Украина писало, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявлял, что вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса и будет происходить на украинском и русском языках.

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